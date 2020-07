Sanvartis zieht ins Duisburger Landmark Building Mercator One

Die Sanvartis GmbH, Multi-Channel-Kommunikationsdienstleister im Gesundheitsbereich, wird neuer Mieter im Neubauprojekt Mercator One in Duisburg und bezieht im Spätsommer 2020 über 3.000 m² Bürofläche im 7-geschossigen Landmark Building, das nach den Plänen von Hadi Teherani als neues Entree unmittelbar vor dem Duisburger Hauptbahnhof entsteht.

„Wir freuen uns, Sanvartis Raum für ihr starkes Wachstum und eine klare zeitliche Perspektive am Standort Duisburg geben zu können. Neben der hohen Flexibilität bei der Gestaltung der Raumkonzepte, waren die hervorragende Flächeneffizienz und natürlich auch die einmalige Lage mit perfekter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ausschlaggebend für die Anmietung.“ so Elmar Hammerschmidt, Geschäftsführer von Landguard Projektmanagement, die gemeinsam mit SK 62 Real Estate das Projekt als Service Developer für das Family Office Devario entwickeln.



„Auf unserer Gewerbeimmobilienmesse GIMDU in 2017 erstmals vorgestellt, füllt sich das neue repräsentative Entree jetzt mit Leben. Mercator One ist ein 1A-Bekenntnis zum Standort Duisburg“, betont Wirtschaftsdezernent und GFW-Geschäftsführer Andree Haack. Cubion Immobilien hat die Eigentümerseite bei der Transaktion beraten.