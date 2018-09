Sanus setzt ersten Spatenstich an der historischen Villa Tummeley

Nach langen Jahren des Leerstands und vielen Eigentümerwechseln blickt die Villa Tummeley nun endlich ihrer Restaurierung entgegen. Die Arbeiten auf der Baustelle sind bereits in vollem Gange, nun begingen die Sanierungsexperten der Berliner Sanus AG symbolisch den Ersten Spatenstich für eines der bedeutendsten Baudenkmäler Potsdams.

In der Berliner Vorstadt in Potsdam gelegen, ist die Villa Tummeley ein Juwel in bester Lage. Die Villa im Tudor-Stil mit dem markanten Turm verfügt über einen der schönsten Blicke Potsdams über die Havel zum Babelsberger Park mit dem korrespondierenden Kleinen Schloss. Das Grundstück hat den Status eines Gartendenkmals und ist gekennzeichnet durch einen direkten Zugang zum Tiefen See. Die Sanus AG, die 2015 bereits den alten Potsdamer Landtag - im Volksmund „Kreml“ genannt - erworben hat, führt nun auch die denkmalgerechte Sanierung der Villa durch.



Das Areal hat eine Größe von rund 11.000 m² und ist aktuell mit zwei historischen Baukörpern bebaut. Um den historischen Kern der Bestandsgebäude entsteht eine anspruchsvolle Quartiersentwicklung, die Alt und Neu harmonisch verbindet. Während die Villa und das benachbarte Offiziershaus fachgerecht saniert werden, soll auf dem Gelände außerdem eine Orangerie realisiert werden, ein Dreigeschosser mit zurückgesetztem Staffelgeschoss. Insgesamt wird das Ensemble über 40 Wohneinheiten auf ca. 5.500 m² Wohnfläche verfügen.



„Die Villa Tummeley ist ein Projekt, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Man kann hier von Liebe auf den ersten Blick sprechen“, sagt Siegfried Nehls, Vorstand und Gründer der Sanus AG. „Die Restaurierung der historischen Bestandsgebäude und der Neubau der Orangerie werden Mühe und Geld kosten, aber ein solches Projekt hat für mich einen ideellen Wert. Ich freue mich darauf, unsere Erfahrung im Denkmalschutz auf dieses Schmuckstück anwenden zu können.“