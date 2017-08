Santander mietet am Hirschgarten

Arnulfstraße 199

Die Santander Consumer Bank AG bezieht auf 280 m² ein Vertriebsbüro in der Arnulfstraße 199, nahe dem Hirschgarten im Münchner Westen, Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg. Neben Santander befinden sich im 1968 errichteten und 2013 umfassend modernisierten Büro- und Geschäftshaus verschiedene Ärzte, ein Supermarkt, ein Küchenstudio und diverse Einzelhändler. Das als „Gesundheitszentrum am Hirschgarten“ bekannte Gebäude hat die LEED-Zertifizierung in Gold erhalten. Eigentümerin der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH. Begleitet wurde der Vertragsabschluss für den Eigentümer durch die BNP Paribas Real Estate GmbH.

