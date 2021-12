Die Entwicklung des Shamrockparks geht voran: Die Santander Consumer Bank AG ist in diesem Monat mit rund 70 Mitarbeitern auf 700 m² in eine komplette Etage in Haus 4 eingezogen. Zudem hat die Signo Hospitality GmbH als Betreiberin eines Boutique-Hotels einen Mietvertrag für das ehemalige Haus 7 unterschrieben. Geplant sind…

[…]