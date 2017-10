Sanierungsplan für Düsseldorfs Opernhaus beauftragt

Der Rat der Landeshauptstadt hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. Oktober, beschlossen, Planungen für Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes mit einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von rund 18 Millionen Euro im Düsseldorfer Opernhaus aufzunehmen. Parallel dazu wird das Gebäude der Deutschen Oper am Rhein vollständig auf weiteren Sanierungsbedarf geprüft. Auf Grundlage der Planungsergebnisse sowie der Untersuchungsergebnisse zum Gebäude sollen die Maßnahmen modular aufgebaut und in sinnvolle Maßnahmenpakete zusammengefasst und priorisiert werden.

.

Der Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss für ein erstes Maßnahmenpaket soll im Herbst 2018 vorgelegt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll sukzessive, voraussichtlich in verlängerten Spielzeitpausen erfolgen. Die Schwerpunkte der Planungen liegen auf der Dachsanierung, der Medientechnik sowie auf der Steuerung der Bühnenmaschinerie. Über dem Foyer muss das Dach umfassend saniert werden.



Des Weiteren sollen Maßnahmen zur Barrierefreiheit durch die entsprechende Umrüstung des vorhandenen Foyeraufzuges und den Einbau eines zusätzlichen Aufzuges für den Zugang vom Parkhaus ins Opernhaus erfolgen. Die Bestuhlung im Zuschauerraum soll in Abstimmung mit dem Denkmalschutz saniert oder erneuert werden. Die Bühnenscheinwerfer sollen zur Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent auf LED-Technik umgerüstet werden. Für diese Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Insgesamt soll das Gebäude zudem durch zusätzliche Außenbeleuchtung, Schriftzüge und Schaukästen im Eingangsbereich optisch aufgewertet und als Opernhaus besser wahrnehmbar werden.



Für die Finanzierung der Maßnahmen sollen auch alternative Bausteine erarbeitet werden. Dazu gehören beispielsweise die Prüfung der Verlagerung des Depots von der Selbecker Straße, die Vermarktung des alten Balletthauses in Niederkassel sowie Spenden und Formate für bürgerschaftliches Engagement.