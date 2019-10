Sanierung des „Salon des Amateurs“ abgeschlossen

Nach rund einem Jahr Umbau und Sanierung öffnet der international renommierte „Salon des Amateurs“ am Grabbeplatz dieses Wochenende wieder seine Tore. Seinem ganz eigenen Flair, zum Beispiel durch die besondere Einrichtung mit der granit-steinernen Bar, bleibt der Club auch nach seinem Umbau treu. Zur Eröffnung am Freitag, 25. Oktober, traf sich Oberbürgermeister Thomas Geisel mit den Betreibern des Clubs: „Das ist ein Tag, auf den sich die Düsseldorfer Kunst- und Kulturszene gefreut hat. Denn dieser Ort direkt neben der Kunsthalle ist mehr als ein Club, er ist mit seinen Beziehungen zur Kunstakademie und der lebendigen Düsseldorfer Musikszene eine wahre Kulturstätte.“

