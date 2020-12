Am Mannheimer Paradeplatz tut sich einiges: Nachdem die Bauarbeiten am denkmalgeschützten Postgebäude gestartet sind, in der nach der Sanierung die Hotelkette Motel One einziehen wird, hat nun auch Redevco eine Sanierung der C&A-Flächen angekündigt. Die Größe der Retailfläche sind nicht mehr zeitgemäß, daher werden die Einzelhandelsflächen in den oberen Etagen…

Fotos: Redevco



[…]