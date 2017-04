Sanierung des BMW Group-Parkhauses im Zeitplan

Am Münchener Unternehmensstandort der BMW Group ist das historische Parkhaus ein städtebaulich prägender Bestandteil und weil es in die Jahre gekommen war, starteten im November 2015 umfangreiche Sanierungsarbeiten, die seit dem federführend von dem PBR Planungsbüro Rohling AG und SAA Schweger Architekten geleitet werden. Wie die Arbeitsgemeinschaft jetzt mitteilte, liege das Projekt voll im Zeitplan, so dass der Neubau im November 2017 fertiggestellt sein wird.

Zwischen 1969 und 1971 ist das von der BMW Group und öffentlich genutzte Parkhaus an der Dostlerstraße 130 vom Architekten Karl Schwanzer in Betonbauweise errichtet worden. Es ist ein Zeugnis der Baukultur und Teil des Ensembles der BMW Group-Werke in München bestehend aus d...

[…]