Stuttgarter Oper: Keine neue Konzerthalle als Interimsquartier

Fest steht bis dato nur, was nicht geschieht: Als Ausweichquartier während der in Angriff zu nehmenden Sanierung der Stuttgarter Oper wird keine neue Konzerthalle gebaut. Die wird zwar auch benötigt, soll aber eigenständig und unabhängig von der Notwendigkeit einer Ersatzspielstätte für Oper und Ballett geplant und installiert werden. So haben der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater, Stadt und Land einvernehmlich befunden. Welches Interimsquartier die Stuttgarter Oper während der Jahre dauernden Renovierung allerdings beziehen soll, steht noch immer nicht fest.

Drei Jahre nachdem klar ist, dass ein Ausweichquartier benötigt wird, liegen immerhin nur noch drei mögliche Flecken im Rennen: Als Ersatzoper könnte ein Gelände an der Ecke Schillerstraße/Willy-Brandt-Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs dienen oder das ehemalige Paketpostamt im Norden an der Ehmannstraße („Oper im Rosensteinpark“) oder halt ein Areal unweit des Daimler-Museums („Oper am Fluss“). Das Trio wird nun geprüft.



Nach derzeitigen Stand wird die Sanierung der Stuttgarter Oper rund 340 Millionen Euro kosten. Der Deutschlandfunk spricht allerdings bereits von rund 400 Millionen Euro. Die Rechnung teilen sich Stadt und Land.