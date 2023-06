Sanierung der Komischen Oper wird teurer

Die technisch-wirtschaftliche Prüfung der Senatsverwaltung bestätigt die Befürchtungen: Auch die Sanierung der Komischen Oper wird deutlich teurer. Die Kosten steigen um über 40 Millionen auf knapp 437 Millionen Euro.

.

Nach Angaben der Kulturverwaltung vom Dienstag liegt die Kostenschätzung für das Bauvorhaben nunmehr bei rund 477,9 Mio. Euro. Die Prüfung ergab eine Abweichung um insgesamt 40,5 Mio. Euro von den Kostenschätzungen der Vorplanungsunterlagen. Laut der Behörde sei die starke Steigerung vor allem auf die stark gestiegenen Baukosten zurückzuführen.



Die in den VPU erfassten Schätzungen in Höhe von 437,4 Mio. Euro waren auf Basis des Siegerentwurfs berechnet worden, der als Ergebnis eines mehrstufigen Architekturwettbewerbs Ende 2020 von einer Fachjury als beste Lösung für den Ort ausgewählt wurde.



Im Juli 2023 wird die KOB ihr angestammtes Domizil an der Behrenstraße verlassen und während der Bauzeit das Schiller Theater als Interimsquartier nutzen. Erst nach dem Auszug können die sogenannten bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen, in deren Rahmen durch umfangreiche Rückbaumaßnahmen die Gebäudesub­stanz freigelegt wird. In der nächsten Stufe werden die sogenannten Bauplanungsunterlagen (BPU) erarbeitet, die eine Vertiefung des in den VPU zusammengefassten Planungsstands darstellen.