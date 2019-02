Sandra Zengerling neue Partnerin bei Argentus

Sandra Zengerling.

Argentus erweitert sein kaufmännisches Dienstleistungsangebot und baut in diesem Zuge eine Management-Ebene mit Sandra Zengerling als Partnerin in der Geschäftsführung weiter aus. Zengerling ist mit sofortiger Wirkung neue Geschäftsführerin und verantwortet den Bereich der kaufmännischen Immobilienberatung. Sie ergänzt die Geschäftsführung um Dr. Konrad Jerusalem und Simon Szpyrka.

Sandra Zengerling war über viele Jahre in der Projektentwicklung, im Asset-Management sowie in der Immobilienakquisition tätig. Sie verfügt auf nationaler und internationaler Ebene über 27 Jahre Erfahrung und war zuletzt Deputy CEO bei BNP Paribas Real Estate Property Management France in Paris und davor seit 2013 Geschäftsführerin bei BNP Paribas Real Estate Property Management in Deutschland. Zuvor war sie Geschäftsführerin bei Imoplan.



Argentus erweitert sein Beratungsangebot insbesondere um den Themenbereich der Due-Diligence-Prüfung von Betriebskosten, der Ausschreibungen von Leistungen des Property-Managements, dem Aufsetzen einer rechtssicheren Betriebskostenabrechnung, der Erstellung von Bewirtschaftungsaudits sowie der Beratung zum effizienten Gebäudebetrieb während der Planungs- und Bauphase einer Immobilie.