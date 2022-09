Sandra Nierfeld neue Geschäftsführerin der RAG Montan Immobilien

Sandra Nierfeld

© Volker Wiciok / RAG Montan Immobilien

Stabwechsel bei der RAG Montan Immobilien: Zum 1. Oktober 2022 übernimmt Sandra Nierfeld die Geschäftsführung. Damit tritt die 37-Jährige die Stelle von Dr. Stefan Hager an, der vereinbarungsgemäß zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird.

.

Nierfeld ist seit 2006 bei der RAG Montan Immobilien beschäftigt, zuletzt als Leitung des Geschäftsbereichs Entwicklung. „Mit Sandra Nierfeld wechselt eine Führungskraft an die Spitze der RAG Montan Immobilien, die das Unternehmen, dessen Aufgaben und Ziele quasi von der Pike auf gelernt hat. Ich freue mich, dass sie die Geschäftsführung zukünftig mit ihrer Expertise verstärken wird“, sagt Michael Kalthoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien.



Gleich in ihren ersten Arbeitstagen im neuen Amt, wird Sandra Nierfeld die RAG Montan Immobilien vom 4. bis 6. Oktober auf der EXPO REAL 2022 in München am Stand der Business Metropole Ruhr (Halle B1, Stand 230) vertreten. „Ich freue mich auf diese Herausforderung und auch darauf, die Kompetenz des Unternehmens in Sachen Revitalisierung vorgenutzter Flächen zukünftig weiter auszubauen“, so die zukünftige Geschäftsführerin. Ihr persönlicher Schwerpunkt bleibe auch weiterhin das Kerngeschäft der RAG Montan Immobilien: die Flächenentwicklung in ehemaligen Bergbauregionen an der Ruhr und im Saarland. „Denn auf diese Weise“, so Nierfeld, „leisten wir einen entscheidenden Beitrag für den Strukturwandel in diesen Regionen.“