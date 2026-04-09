Sandra Heinrich wird Bereichsleiterin Credit Risk Management

Sandra Heinrich (51) übernimmt ab dem 1. August 2026 die Leitung des Bereichs Credit Risk Management der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und berichtet direkt an Tamara Weiss, Chief Risk Officer und Mitglied des Vorstands der Helaba.

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In den vergangenen Jahren war Sandra Heinrich in verschiedenen Führungspositionen im Deutsche Bank Konzern tätig. Zuletzt verantwortete die Diplombetriebswirtin (BA) als Head of Risk Europe (excl. UKI/GY) sowie Head of CRM Hubs Europe und Business Banking Deutschland als auch zuvor als Head of Bilateral Lending Structuring die Entwicklung und Steuerung von Immobilien- und Unternehmensfinanzierungen sowie das Lending-Geschäft im Public Sector und Fördermittelbereich.



Stephan Kloock, bisher Leiter des Bereichs Credit Risk Management, hat die Helaba verlassen und zum 1. April 2026 in der Geschäftsführung der Helaba Invest die Position des Chief Risk Officer (CRO) übernommen. Dort verantwortet er die Themen Risk & Reporting, Compliance, Fondsbuchhaltung & Steuern sowie Technical Operations.



„Wir freuen uns, mit Sandra Heinrich eine Top-Expertin in verschiedenen Geschäftssegmenten und Asset-Klassen mit umfassender internationaler Kompetenz zu gewinnen. Sie ist eine sehr erfahrene Führungskraft und wird fokussiert die Organisation und die Kreditrisikosteuerung für unser Kundengeschäft weiterentwickeln“, so Tamara Weiss. „Wir danken Stephan Kloock für die stets vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg in der Helaba-Gruppe alles Gute.“