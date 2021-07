Sander Restaurant Café Bar eröffnet zwei Standorte am Rhein

In zentraler Lage von Köln und Bonn hat die Sander Gruppe auf jeweils über 1.000 m² zwei neue Restaurants mit großzügigen Außenterrassen eröffnet. Der Standort Bonn überzeugt zusätzlich mit einer Eventfläche inklusive Showküche im 1. Obergeschoss. Für die Innenausstattung zeichnet sich die Schwitzke Unternehmensgruppe verantwortlich.

Die beiden Standorte des Gastronomiekonzepts liegen im Herzen der Kölner Innenstadt, in dem neu gebauten und im Jahr 2021 mit dem Kölner Architekturpreis ausgezeichneten Kirchhof des AntoniterQuartiers (Antoniterstraße 14-16), direkt hinter der Schildergasse, sowie in der Maximilianstraße 15 im neuen Bonner Viertel Urban Soul, das an den Hauptbahnhof angrenzt.