Neupositionierung
Sandbox VR mietet im Münchner ZOB
Die IPH Gruppe hat das Konzept Sandbox VR als neuen Mieter im Zentralen Omnibus Bahnhof Münchens vermittelt. Sandbox VR ist ein standortbasiertes Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem Gruppen mithilfe modernster VR-Technologie gemeinsam frei begehbare, interaktive virtuelle Welten erleben. Die Eröffnung fand am 18. Februar statt.
„Die Vermietung an Sandbox VR ist ein zentraler Baustein unserer Vermietungsstrategie für den ZOB. Unser Ziel ist es, den Standort neben Busreisenden auch stärker für die umliegende Nachbarschaft zu öffnen. Weitere Vermietungen werden sich auf ein modernes Gastronomie- und Convenienceangebot konzentrieren, um auch die Büroangestellten in der Umgebung noch stärker anzusprechen“, sagt Lukas Bauer, Consultant bei der IPH Gruppe.
Der 2009 eröffnete Münchener ZOB in der Arnulfstraße 21, direkt am Stadtquartier Arnulfpark, ist ein Dienstleistungs- und Handelszentrum mit 29 Busterminals für den nationalen und internationalen Linienverkehr. Nach Anfangs hohen Leerstandsraten wurde die IPH Gruppe vom Asset Manager Wealthcap mit der Neupositionierung und Vermietung der Handelsflächen beauftragt. Der Fokus wurde im Rahmen der neuen Strategie neben den Reisepassagieren auch auf die Nahversorgung und Gastronomie gelegt. Zur Aufwertung des Standorts schloss Wealthcap parallel zudem einen Vertrag mit Daimler Buses ab. Das Unternehmen wird am Zentralen Omnibusbahnhof vier öffentliche Schnellladesäulen mit bis zu 600 kW Leistung [wir berichteten], um nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Köln ein europaweites Netz an hochfrequentierten Verkehrsknotenpunkten aufzubauen. Zwei Ladepunkte sollen noch 2026 ans Netz gehen. Die Ladepunkte ermöglichen markenunabhängiges Laden mit grünem Strom während regulärer Standzeiten ohne zusätzliche Umläufe. Davon profitieren insbesondere batterieelektrische Überlandbusse.