Sandbox VR mietet im Münchner ZOB

Die IPH Gruppe hat das Konzept Sandbox VR als neuen Mieter im Zentralen Omnibus Bahnhof Münchens vermittelt. Sandbox VR ist ein standortbasiertes Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem Gruppen mithilfe modernster VR-Technologie gemeinsam frei begehbare, interaktive virtuelle Welten erleben. Die Eröffnung fand am 18. Februar statt.

