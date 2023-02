Samsung Pop-up-Store öffnet im Westfield Centro Oberhausen

Pünktlich zur Produkteinführung der neuen Galaxy Geräte eröffnet Samsung seinen Pop-up-Store im Westfield Centro Oberhausen. Es ist der einzige in ganz Deutschland. Die anderen Destinationen sind u.a. London, Paris, San Francisco und Dubai. Der interaktive Pop-Up-Store ist vom 1. Februar bis zum 18. März geöffnet.

Das Westfield Centro reiht sich ein in eine hochkarätige Liste von nur wenigen Locations rund um den Globus, die Samsung für die exklusive Vorstellung der brandneuen Produkte, v.a. Smartphones, ausgewählt hat. Dafür setzt Samsung auf die langjährige Kooperation mit Westfield Rise, der hauseigenen Media Agentur von Unibail-Rodamco-Westfield und greift für die passgenaue Platzierung der Experience Spaces auf das Netzwerk mit 80 Shopping Centern von URW in Europa und den USA zurück. Das Westfield Centro bietet als größte Retail- und Freizeit-Destination des Landes den optimalen nationalen Rahmen für diese globale Launchkampagne. Ein großes Event mit Livestream-Übertragung aus San Francisco und Live-Auftritten mit Newcomer-Acts aus dem Bereich Rap und Hip-Hop bildeten am 1. Februar den großen Auftakt im Westfield Centro. Bis Mitte März können Besucher den Pop-Up-Store im Mitteldom des Centers besuchen und bekommen dort eine Mischung aus Entertainment und einzigartigem Einkaufserlebnis geboten. Zudem gibt es im Portfolio von URW noch Galaxy Experience Spaces in den Flagship-Destinationen Westfield London sowie Westfield Les 4 Temps im Großraum Paris.