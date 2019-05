Samsung mietet 8.000 m² im Sky Tower

Die Bayern Projekt GmbH konnte für die von ihr entwickelten Bavaria Towers jetzt den Weltkonzern Samsung als weiteren Ankermieter gewinnen. Der südkoreanische Technikgigant bezieht nach Fertigstellung der Flächen sukzessive rund 8.000 m² im Sky Tower, der nach Abschluss des Umzugs aus Eschborn ab 2020 als neue Halbleiter-Europazentrale fungieren wird. Damit bleibt der Weltkonzern jedoch auch dem Münchner Raum treu – das Unternehmen unterhält bereits seit Jahren eine lokale Repräsentanz in Ismaning, die im Zuge der Verlagerung der bisherigen Europazentrale in die Bavaria Towers überführt wird. „Die Bavaria Towers sind das neue Wahrzeichen Münchens. Deshalb war es von Anfang an unser Ziel, marktführende Unternehmen als Mieter zu gewinnen. Dass uns das gelungen ist, versinnbildlicht der Einzug des Weltmarktführers Samsung auf eindrucksvolle Weise“, freut sich Sven Renz, Gründer und Geschäftsführer von Bayern Projekt über den neuen Deal. Erst im April hatte das Unternehmen die Vermietung von 10.000 m² BGF an Design Office bekannt gegeben [Bavaria Towers: Bayern Projekt vermietet 10.000 m² an Design Offices].

.

Samsung bezieht insgesamt sechs Etagen im Sky Tower, der mit knapp 84 Meter Gesamthöhe der höchste Turm des vierteiligen Gebäudeensembles ist. Damit profitiert das Unternehmen nicht nur von der erstklassigen infrastrukturellen Ausstattung des Campus, sondern auch von einem der spektakulärsten Panoramablicke Münchens über die City und das Voralpenland. Colliers International Deutschland GmbH war in Bezug auf den Mietvertrag eigentümerseitig vermittelnd tätig. Mieterseitig erfolgte die Vermittlung über die CBRE Group.



„Die Nachfrage nach Flächen in den Bavaria Towers ist enorm – aktuell sind bereits über 80 Prozent vermietet bzw. reserviert. Wir gehen davon aus, dass wir bis ins dritte Quartal 2019 auch die wenigen Restflächen vermietet haben werden. Damit ist das Projekt schon heute eine der größten Erfolgsgeschichten im Münchner Immobilienmarkt der letzten Jahre“, so Sven Renz.