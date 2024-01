Samsonite eröffnet Store auf der Ehrenstraße

Die Reisegepäck-Marke Samsonite eröffnet an der Ehrenstraße 39 in Köln einen eigenen Store. Vormieter am Standort war der Schuhhersteller Floris van Bommel, die dort seit Ende 2014 ansässig waren. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird Samsonite auf 110 m² Verkaufsfläche seine hochwertigen Koffer und Reisetaschen präsentieren. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

„Die Ehrenstraße in Köln ist eine sehr trendige und moderne Lage„, betont Lena-Sophie Lübeck, die als Consultant Retail Vermietung am Düsseldorfer Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Ich bin mir sicher, dass sich die Marke hier hervorragend etablieren wird.“



Der Kölner Samsonite-Store ist der vierte eigene Markenstore von Samsonite in Deutschland. In Düsseldorf, München und am Frankfurter Flughafen gibt es bereits eröffnete Samsonite-Geschäfte. Zuletzt hatte das Unternehmen zudem einen Mietvertrag für einen eigenen Standort auf dem Berliner Kudamm unterzeichnet, der aber erst im Frühjahr eröffnen wird [wir berichteten].