Samsonite eröffnet Store am Ku'damm

Die Top-Reisegepäck-Marke Samsonite eröffnet im Frühjahr 2024 am Kurfürstendamm 214 in Berlin einen eigenen Store. Vormieter am Standort war Palmers. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

Der Berliner Samsonite-Store ist der vierte eigene Markenstore von Samsonite in Deutschland. Der Reisegepäckanbieter ist bis dato in Düsseldorf, München und am Frankfurter Flughafen vertreten. Ebenfalls auf Vermittlung von Lührmann folgt dann im Sommer 2024 ein eigener Store in Köln.



Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird Samsonite auf 100 m² Verkaufsfläche seine hochwertigen Koffer und Reisetaschen präsentieren. „Samsonite ist bereits mit einem TUMI-Store erfolgreich am Kurfürstendamm vertreten und erhöht nun seine Präsenz in Berlins 1A-Lage mit der Anmietung für die Kern-Marke.“ Das Sortiment in diesem Bereich des Kurfürstendamms, in unmittelbarer Nachbarschaft des Ankermieters Wempe, werde hochklassig ergänzt, so Simon Frank, der als Senior Consultant Vermietung Retail.