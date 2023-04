Samson stellt Bauantrag für Offenbacher Campus

Der Ventilhersteller Samson hat einen Bauantrag für den ersten Bauabschnitt gestellt. Die im Bauteil beheimatete Elektronikfertigung soll bereits im Laufe des Jahres 2024 in Betrieb gehen. Zuvor hat das Biotechnologie-Unternehmen BioSpring weiteren Grund erworben und angekündigt, noch in diesem Jahr mit dem Bau einer ersten Produktionseinheit beginnen zu wollen.

