Aengevelt vermittelt im Exklusivmandat für einen siebenstelligen Eurobetrag den Verkauf von zwei neuerrichteten Mehrfamilienhäusern in der Coquistraße 2 in Magdeburg-Buckau. Insgesamt umfassen die Objekte 18 Wohneinheiten mit rd. 2.350 m² Wohnfläche. Käufer ist die im südlich von Magdeburg gelegenen Salzlandkreis ansässige Salzlandsparkasse, die das Wohninvestment zum Portfolioausbau in der Landeshauptstadt

