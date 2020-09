Salzgitter: Family-Office kauft das Anger-Center

Ein Family Office hat in Salzgitter-Bad das Anger-Center mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 3.900 m² gekauft. Das stadtteilprägende Einkaufs- und Dienstleistungszentrum in der Lage „Am Pfingstanger 8“ verfügt über elf Gewerbeeinheiten (rd. 3.400 m²) und sieben Wohnungen (rd. 500 m²). Bekannte Mieter sind u.a. der Getränkemarkt Trinkgut und das Restaurant Double You. Die zentral gelegene Liegenschaft aus dem Baujahr 1976 wurde in den zurückliegenden 20 Jahren in zwei Schritten erweitert und modernisiert. Verkäufer war ebenfalls ein Family Office. Engel & Völkers Commercial Braunschweig war beratend und vermittelnd tätig.

