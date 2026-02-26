Salzburger Wyndham Conference-Flaggschiff wird Radisson Blu

Die Radisson Hotel Group expandiert in Österreich und bringt die Marke Radisson Blu nach Salzburg. Das ehemalige Wyndham Grand Salzburg Conference Centre im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt nahe des Hauptbahnhofs wird derzeit umgeflaggt und soll ab Mitte 2026 als Radisson Blu Hotel & Conference Centre am Markt auftreten. Franchisepartner bleibt die GCH Hotel Group.

Die Radisson Hotel Group stärkt ihre Präsenz in Österreich mit einem neuen Standort in Salzburg. Zielobjekt ist das bisherige Wyndham Grand Salzburg Conference Centre, das in den letzten zwei Jahren für mehrere Millionen Euro renoviert wurde [wir berichteten]. Das Haus wird aktuell konvertiert und künftig von der GCH Hotel Group, die auch schon bei Wyndham Partner war, als Radisson Blu Hotel & Conference Centre, Salzburg betrieben. Mit der Umstellung soll das Haus gezielt als Business- und Tagungshotel positioniert und das wachsende MICE-Segment adressiert werden. Die Eröffnung unter neuer Marke ist für Mitte 2026 vorgesehen.



„Die Konversion zum Radisson Blu ermöglicht es uns, das Haus gezielt als führendes Business‑ und Tagungshotel im Salzburger Markt zu positionieren und damit das wachsende MICE‑Segment optimal zu bedienen. Wir schätzen die enge Zusammenarbeit mit der Radisson Hotel Group sehr und blicken zuversichtlich auf die Markteinführung Mitte 2026 sowie die sukzessive Weiterentwicklung des Angebots für nationale und internationale Veranstaltungs‑ und Geschäftsreisende“, sagt Sascha Hampe, CEO der GCH Hotel Group.



Das Hotel in der Fanny-von-Lehnert-Straße 7 verfügt über 262 Zimmer und 1.785 m² Veranstaltungsfläche, verteilt auf 16 flexible Einheiten, darunter elf Konferenzräume, was das Haus zu Salzburgs größtem Konferenzhotel macht. Der größte Saal bietet 960 m². Ergänzt wird das Angebot durch Wellnessbereich mit Pool und Sauna sowie mehrere gastronomische Outlets, zudem stehen sechs E-Tankstellen und 450 Parkplätze zur Verfügung.



Der Standort in der Elisabeth-Vorstadt liegt unmittelbar am Hauptbahnhof; die Altstadt ist fußläufig erreichbar. Mit der Integration des Hauses in die Kernmarke Radisson Blu verfolgt der Konzern das Ziel, seine Marktposition im gehobenen Segment in Europa weiter auszubauen.