„Salut Paris!“ - KanAm investiert in der französischen Hauptstadt

Mogador

Die KanAm Grund Group setzt bei seinem 38. Deal in diesem Jahr auf die französische Hauptstadt: Der Fondsmanager hat im 9. Pariser Arrondissement ein vollvermietetes Büro- und Geschäftshaus für einen institutionellen Investor erworben und damit bereits ein Transaktionsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro in diesem Jahr realisiert. Dreiviertel dieser Transaktionen entfiel auf das institutionelle Geschäft, ein Viertel auf das Geschäft für Privatanleger. Zum Kaufpreis des Neuzugangs wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Mogador verfügt an der Rue de Mogador über neun Etagen, an der Rue de la Chaussée d‘Antin fünf Geschosse. Beide Gebäudeteile mit insgesamt rund 3.750 m² sind miteinander verbunden und alle Flächen profitieren von einem begrünten Innenhof, der Tageslicht in allen Etagen und Flächen ermöglicht. Von den drei Einzelhandelseinheiten befinden sich zwei an der Rue de la Chaussée d’Antin und eines an der Rue du Mogador. Die Hauptnutzungsart des Multi-Tenant-Objekts ist mit rund 87 Prozent der Mieteinnahmen Büro. Alle Büroflächen sind vermietet. Aus den drei Einzelhandelseinheiten werden rund 13 Prozent der Gesamteinnahmen erwirtschaftet. Die letzten großen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten fanden zwischen 2008 und 2012 statt, inzwischen verfügt das ursprünglich 1905 errichtete Gebäude auch über eine nachhaltige BREEAM In-Use-Zertifizierung, die erst im Juni 2019 erneuert wurde. Der Verkäufer investierte zwischen 2012 und 2019 zudem in die Erneuerung der Aufzüge und Treppenanlagen, der Modernisierung der Tiefgarage und der Klimaanlage. Dadurch ist ein technisch modernes Gebäude entstanden.



Das Mogador liegt mitten im 9. Arrondissement von Paris, in der sogenannten Opéra-Gegend zwischen dem Bahnhof Gare St. Lazare und der alten Oper Garnier auf dem rechten Seineufer. Das 9. Arrondissement gehört zum Central Business District (CBD) der Stadt.