Salmen kauft vollvermietetes Immobilienpaket in Gladbeck

Die Salmen Real Estate GmbH hat drei Mehrfamilienhäuser in Gladbeck erworben. Das Paket umfasst insgesamt 114 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.076 m². Verkäufer der in den Jahren 1985, 1991 und 1994 errichteten Gebäude in der Gilden-, Buersche- und Mittelstraße ist eine Erbengemeinschaft. Über das Transaktionsvolumen der vollvermieteten Objekte vereinbarten die beteiligten Vertragsparteien Vertraulichkeit. JLL hat Salmen Real Estate mit Sitz in Monheim am Rhein beraten und die Transaktion vermittelt.

