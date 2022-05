Salmen erwirbt Büroliegenschaft in Essen

Die Silverton Group hat das Bürogebäude an der Lützowstraße 53-61 in Essen an ein Anlagevehikel der Salmen Real Estate Gruppe verkauft. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Liegenschaft aus dem Jahre 1993 umfasst eine Grundstücksfläche von ca. 5.000 m² sowie eine Mietfläche von rund 3.200 m², die aktuell zu knapp 90 Prozent vermietet ist. Anteon Immobilien hat die Transaktion begleitet und den Käufer exklusiv beraten.

