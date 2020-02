Sallys Welt eröffnet Flagship-Store im Quartier Q 6 Q 7 Mannheim

Verändertes Konsumverhalten erfordert neue Konzepte für den Einzelhandel. In diesem Zuge wird YouTube-Star Saliha „Sally“ Özcan im März einen Flagship-Store in Q 6 Q 7 in Mannheim eröffnen, um ihre Online-Präsenz mit dem klassischen Einzelhandel zu verknüpfen. Ein Novum: Erstmals wagt eine YouTube-Persönlichkeit mit der eigenen Marke den Weg in den stationären Einzelhandel und wird „Online“ und vor Ort in einem völlig neuen Konzept verbinden. „Am meisten freue ich mich darauf, meine Community zu treffen“, sagt Sally. Einzelhandels-Experte Dr. Joachim Will: „In Mannheim wird etwas geschaffen, das durch den Aufstieg von YouTube erst möglich wurde.“ Marco Knies von YouTube: „Wir freuen uns darauf, dass Sallys Zuschauer sie bald live im eigenen Store sehen können.“ Quartier-Chef Hendrik Hoffmann: „Q 6 Q 7 steht für kreative Konzepte. Sallys Flagship-Store entspricht insofern unserer Grundstrategie, mit der wir uns auch als Vorreiter in einer Branche sehen, die vor neuen Herausforderungen steht.“

.

Marco Knies ist bei Google, der Muttergesellschaft von YouTube, Partnerships Manager in Deutschland: „Mit mehr als 1,6 Millionen Abonnenten und über 400 Millionen Views ist Sallys Welt Deutschlands größter weiblicher YouTube Creator im Bereich Kochen und Backen. Seit 2011 begeistert Sally das YouTube Publikum regelmäßig mit ihrer Leidenschaft für großartige Rezepte. Wir sind stolz darauf, dass Sally seit nunmehr über acht Jahren auf YouTube Woche für Woche ihren zahlreichen Zuschauer lehrreiche Tipps für Küche und Haushalt gibt und damit ihre Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Auch bei YouTube ist man gespannt auf Sallys Flagship-Store: „Wir freuen uns natürlich, dass Sallys Zuschauer sie nun nicht nur online auf ihrem YouTube Kanal, sondern bald auch live im eigenen Sallys Welt Store sehen können.“



Und dieser Store wird sich deutlich vom klassischen Einzelhandel unterscheiden. Welcher Laden sieht beispielsweise genau so aus wie die Küche der Ladeninhaberin? „Wir werden meine Küche von zu Hause eins zu eins im Shop aufbauen, so dass die Gäste sich so fühlen, als wären sie bei mir daheim. Sie können in der Küche stöbern, Selfies machen und alles hautnah miterleben“, verspricht Sally. „Wir verbinden die On- und Offline-Welt und begeistern die Menschen fürs Kochen, Backen, fürs Einrichten und Heimwerken. Wir kooperieren mit einigen großen Marken, deren Produkte es nur exklusiv bei uns gibt und bei denen wir auch in der Produktentwicklung mitwirken.“



Dass die Online-Welt sich im stationären Handel widerspiegelt, sei nicht mehr ganz so neu, erläutert Einzelhandels- und Shopping-Center-Experte Dr. Joachim Will, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens ecostra. Dabei verweist er mit Zalando auf eines der jüngsten Beispiele: Der Online-Händler habe in Deutschland inzwischen mehrere stationäre Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, unter anderem um neue Zielgruppen zu erschließen. „Die Eröffnung eines Flagship-Store durch eine so bekannte Social Media Personality wie Sally gab es in der Form aber noch nicht. Insofern ist das, was Sallys Welt im Mannheimer Q 6 Q 7 realisiert, etwas ganz Neues. Hier zeichnet sich ein Phänomen ab, das erst mit dem Aufstieg von YouTube möglich wurde.“ In manchen Zielgruppen habe eine YouTube-Präsenz eine sehr relevante Bedeutung angenommen. „Da hat sich ein eigener Markt entwickelt, mit dem manche Influencer auch richtig viel Geld verdienen.“ Die hohe Follower-Zahl von Persönlichkeiten wie Sally spreche für eine sehr große Glaubwürdigkeit, die sich auf die Marken und Produkte übertrage. „Es ist geradezu eine logische Konsequenz, dass man mit diesem Asset auch den stationären Handel angeht.“ Gerade Shopping-Center würden derzeit nach immer neuen Impulsen suchen.