Saller kauft vollvermietetes FMZ in Stade von Paref

Der französische Fonds SCPI Novapierre Allemagne, verwaltet von Paref Gestion, trennt sich nach sieben Jahren Haltedauer von einem Fachmarktzentrum im niedersächsischen Stade. Käufer ist die Saller Unternehmensgruppe, die das Objekt für den eigenen Bestand übernimmt und damit ihr Portfolio in Niedersachsen auf insgesamt 20 Liegenschaften ausbaut.

.

Das FMZ im Haddorfer Grenzweg 2-2a wurde 2018 im Rahmen eines Portfoliokaufs mit vier weiteren Standorten erworben [wir berichteten] und ist vollständig vermietet. Die Immobilie liegt auf einem rund 13.100 m² großen Grundstück und umfasst zwei Fachmärkte, die 2007 entstanden und teilweise 2020 modernisiert wurden. Die 4.400 m² Mietfläche sind an den Elektrofachmarkt Mediamarkt sowie den Schuhhändler Siemes vergeben. Rund 180 Parkplätze sowie die Lage an der B73 sichern eine hohe Erreichbarkeit. Das Umfeld ist durch ein etabliertes Einzelhandelscluster geprägt.



Saller sieht weiteres Entwicklungspotenzial, da das Areal als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen ist und langfristig in Eigenregie weiterbewirtschaftet werden soll.



Die Transaktion wurde von Principal Asset Management als Asset Manager der Verkäuferseite begleitet. Die Vermittlung der Transaktion erfolgte durch JLL.