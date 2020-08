Sale & Lease Back auf Light Industrial Areal in Mühldorf am Inn

Die Belimed GmbH hat in Mühldorf am Inn, Edisonstraße 7-7a, ein insgesamt rund 34.200 m² umfassendes Light Industrial Areal an ein lokales Family Office verkauft. Die Gesamtnutzfläche beläuft sich auf ca. 9.240 m², rund 6.300 m² entfallen auf Produktions- und Lagerfläche. Zum Gelände gehört auch ein rund 12.000 m² großes Baugrundstück.

Die Belimed GmbH, deutscher Arm der Schweizer Belimed AG Infection Control und Teil der Metall Zug AG, verbleibt mit ihrer Vertriebs- und Servicegesellschaft am Standort Mühldorf und hat nach dem Verkauf rund 2.150 m² Büro- und 350 m² Lagerfläche langfristig angemietet. Das Unternehmen, Spezialist im Bereich Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Medizinprodukten im Krankenhaus hatte 2019 im Zuge seiner Umstrukturierung die Produktion von Geräten für die pharmazeutische Industrie in Mühldorf eingestellt.



JLL hat Belimed im Rahmen eines exklusiven Vermarktungsauftrags beim Verkauf beraten und die Anmietung der Büroflächen vermittelt.