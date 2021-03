Das Modelabel Saint Laurent eröffnet seinen ersten Store im Herzen von Frankfurt. Die Boutique in der Goethestraße 7 bietet eine große Auswahl an Produkten von Damen- und Herrenaccessoires. Vermieter der Immobilie in der der Luxus-Einkaufsstraße ist eine Privatperson. Während des Vermittlungsprozesses war Savills für den Mieter beratend tätig.…

Fotos: Savills



[…]