Sahle legt für ersten Neubau in Mainz den Grundstein

Das erste große Bauprojekt von Sahle Wohnen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz ist am Freitag, 30. Oktober 2020 an den Start gegangen: Für 138 öffentlich geförderte Mietwohnungen im Bereich des neu entstehenden Stadtquartiers Zollhafens ist in Anwesenheit von Oberbürgermeister Michael Ebling der Grundstein gelegt worden. Das Neubauvorhaben bietet Studierenden und Senioren, Singles und Familien, Menschen mit und ohne Handicap ein neues Zuhause.

