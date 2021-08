Saga stellt Sozialwohnungen in der HafenCity fertig

Zweieinhalb Jahre nach dem feierlichen Spatenstich stellt die Saga in direkter Wasserlage an der Elbe 180 öffentlich geförderte Wohnungen fertig. Sämtliche 1,5- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind bereits vermietet und werden ab dem 1. September 2021 bezogen. Zehn davon vermietet die Saga als sogenannte WA-Wohnungen an vordringlich Wohnungssuchende. Das bislang einzige Saga-Bauvorhaben in der HafenCity ist damit vollendet. Bausenatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt und Saga-Vorstand Dr. Thomas Krebs haben das Projekt heute vor Ort besucht.

.