SAGA GWG Stiftung fördert Stadtteil-Kultur mit 100.000 Euro

Im Rahmen der Corona-Sonderförderung für Stadtteil-Kultur erhalten vier Einrichtungen insgesamt rund 100.000 Euro von der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft.

.

Das KiKu Kinderkulturhaus Lohbrügge, das Klick Kindermuseum in Osdorf, die Honigfabrik Wilhelmsburg sowie der Kulturpalast in Billstedt erhalten eine Corona-Sonderförderung. Alle aufgeführten Einrichtungen sind der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft aufgrund erfolgreicher Zusammenarbeit bekannt. Die Sonderförderung ist ausdrücklich nicht an ein bestimmtes Projekt gebunden, sondern unterstützt vielmehr die gesamte Arbeit der Einrichtungen. Sie ist primär zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs während der Corona Krise einzusetzen. Zusätzlich können die Mittel für innovative Alternativangebote verwendet werden.



Dr. Dorothee Stapelfeldt, Kuratoriumsvorsitzende der SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft: „Das KiKu Kinderkulturhaus, das KL!CK Kindermuseum, die Honigfabrik und der Kulturpalast setzen sich für das soziale und kulturelle Leben nicht nur in den Quartieren, sondern auch über die Stadtteilgrenzen hinaus, ein. Das außerordentliche Engagement, unter Berücksichtigung der corona-bedingten Einschränkungen Kultur- und Bildungsangebote zu den Menschen zu bringen, begrüße ich sehr. Ich halte es in dieser außergewöhnlichen Situation daher für besonders wichtig, die Einrichtungen bei der Aufrechterhaltung ihres Betriebes zu unterstützen.“