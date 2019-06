Saga feiert Richtfest im Pergolenviertel

Das Bauvorhaben Pergolenviertel ist eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte im Hamburger Norden. In unmittelbarer Nähe zum Stadtpark sowie zur City Nord hat Hamburgs große Vermieterin hier heute Richtfest für 280 Wohnungen gefeiert. Zu den Gästen sprachen der kommissarische Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord, Ralf Staack und Saga Geschäftsstellenleiter Friedrich Becker.

.