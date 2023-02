Die Saga Unternehmensgruppe hat am 23. Februar Richtfest für 78 öffentlich geförderte Wohnungen am Osdorfer Born gefeiert. Mit dem Konzept „LeNa“ verwirklicht die städtische Wohnungsbaugesellschaft lebenslanges und selbstbestimmtes Wohnen. Nach Barmbek, Steilshoop und Horn kommt LeNa jetzt auch in den Osdorfer Born.

