Safran Helicopter Engines plant Standort in Norderstedt

Die Safran Helicopter Engines Germany GmbH hat ein 6.000 m² großes Grundstück im Norderstedter Büro- und Gewerbestandort Nordport von der EGNO – Entwicklungsgesellschaft Norderstedt erworben. Geplant ist die Realisierung eines 3.000 m² Nutzfläche umfassenden, klimaneutralen Neubaus für Verwaltung, Logistik, Wartung und Reparatur bis 2024.

.

Safran wächst in Deutschland

Seit 1991 erbringt die auf Hubschraubermotoren spezialisierte Safran Helicopter Engines Germany in Hamburg Support- und Wartungsleistungen für eine Helikopterflotte mit 2.500 Triebwerken für über 300 Kunden in 29 Ländern, in Skandinavien, Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien. „In Deutschland werden 60 % der Turbinenhubschrauber mit Triebwerken von Safran Helicopter Engines betrieben“, sagt Francis Larribau, Geschäftsführer von Safran Helicopter Engines in Deutschland. „Unsere Kunden kommen zum größten Teil aus dem Zivilbereich und der Polizei, ebenso arbeiten wir im Auftrag der Bundeswehr.“ In Norderstedt kann das Unternehmen der wachsenden Nachfrage gerecht werden.



Standortvorteil Norderstedt

Das Unternehmen sichert sich mit dem Kauf ein Grundstück am exponierten Büro- und Gewerbestandort Nordport am Hamburg Airport. Der Kaufvertrag wurde Ende November beurkundet. In der Spelterstraße zwischen der Europazentrale von Casio und der TPH Bausysteme, Spezialist für Abdichtung- und Injektionstechnik sowie Tunnelbau. „Hier landen Weltmarktführer und Safran ist ein weiterer davon“, freut sich EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann über das neue Technologieunternehmen. „Mit einem hohen Büroanteil und hochqualifizierten Mitarbeitenden in der Technik passt Safran hervorragend an diesen Standort in Flughafennähe“, so Bertermann.



Hohe Arbeitsplatzintensität

Im Nordport entsteht auf 6.000 m² Grundstücksfläche ein modernes Gebäude für 100 Mitarbeitende. Über 60 % des Neubaus nehmen die Büroflächen mit annähernd 2.000 m² ein, Technik und Logistik werden rund 1.000 m² Geschossfläche beanspruchen. Städtebaulich attraktiv ist die architektonische Dreiteilung in Verwaltung, Mittelgebäude sowie Wartungs- und Logistikbereich im hinteren Teil des Grundstücks. Ziel ist es, das Gebäude nachhaltig und klimaneutral zu betreiben. Mit rechnerisch 123 Mitarbeitenden pro Hektar Grundstücksfläche übertrifft das Unternehmen sogar den mit 100 Mitarbeitenden hohen Durchschnitt im Nordport.