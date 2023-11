Safety Products verlegt Standort nach Hattingen

Im Dezember 2023 wird die Safety Products Holdings GmbH eine 1.890 m² große Büro- und Hallenkombination in der Beuler Höhe 16-20 in Hattingen beziehen und markiert mit dem Standortwechsel den nächsten Schritt in ihrer Wachstumsstrategie. Brockhoff war beratend tätig.

„Von Hattingen aus wollen wir mit unseren hochwertigen Sicherheitsmessern die Arbeitssicherheit in ganz EMEA und APAC erhöhen. Der neue Standort bietet uns optimale Bedingungen für unsere Wachstumsstrategie,“ kommentiert Andreas Kieper, Geschäftsführer Safety Products Holdings.