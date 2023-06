Safeti gewinnt Andreas Habath und Christian Hecht

Andreas Habath

© Andreas Habath

Nach dem Markteintritt in Deutschland im April dieses Jahres [wir berichteten] setzt das französische Maklernetzwerk Safeti seine Expansion hierzulande fort und engagiert die beiden erfahrenen Immobilien-Experten Andreas Habath und Christian Hecht für sein Coaching-Team.

.

Habath und Hecht werden in Zukunft neben der Leitung der Basis- und Spezialtrainings sowie der Durchführung von Coachings und Tiefenseminaren auch für die Prüfung von Exposés sowie die fachliche Begleitung der Makler und Maklerinnen aus dem Safeti Netzwerk zuständig sein. Des Weiteren übernehmen sie eine tragende Rolle beim Ausbau der Trainingsstrukturen und sind maßgeblich in die Konzeption neuer Trainings und Workshops integriert.



Andreas Habath bringt über 25 Jahre Erfahrung als Makler und Gutachter in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit und konnte u. a. als langjähriger Leiter der Sprengnetter Akademie seine Fähigkeiten in der Führung von Personal und der Unternehmensleitung beweisen. Christian Hecht bereichert das Safeti-Team mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung im Aufbau und der operativen Führung von Organisationen. Er verfügt über eine umfangreiche immobilienspezifische Ausbildung, u.a. von der EBS-Universität in Oestrich-Winkel und der Universität Regensburg. Darüber hinaus ist er Experte für Digitale Transformation und Organisationskultur in der Immobilienwirtschaft. Die beiden übernehmen bei Safeti Positionen als Senior Coaches.



„Mit Andreas Habath und Christian Hecht konnten wir zwei ausgewiesene Experten für uns gewinnen und damit unsere Wachstumsstrategie auf dem deutschen Markt organisch weiterführen. Wir legen bei Safeti größten Wert auf die fachliche Ausbildung unserer Mitglieder. Die Auswahl der richtigen Coaches ist uns daher besonders wichtig. Mit unseren beiden neuen Senior Coaches können wir einen weiteren Schritt beim Ausbau unseres Netzwerks gehen und die bestmögliche Ausbildung unserer Mitglieder gewährleisten. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit Andreas Habath und Christian Hecht“, kommentiert Ingrid Livet, Geschäftsführerin Safeti Deutschland GmbH.



Andreas Habath besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung als Makler und Gutachter und zudem Expertise in der Personalführung. Diese konnte der Diplom-Immobilienwirt (EIA) und nach ISO/IEC 17024 zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung sowohl in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des IVD als auch während seiner Zeit als Chief Operating Officer bei Maklaro und als Vertriebsleiter bei der FIO Systems AG sammeln.



Mit Christian Hecht schließt sich ein weiterer erfahrener Immobilienexperte dem Safeti-Team an. Der Immobilienökonom (IREBS) war in der Vergangenheit als Chief Operation Officer der DKW Gruppe für die operative Geschäftsführung an den Standorten Berlin, Leipzig und Zossen zuständig. Zuvor war er für die Profi Partner AG tätig, einem Spezialisten für die Entwicklung und den Vertrieb von Neubau- und Denkmalimmobilienprojekten. Seine Erfahrung im klassischen Immobiliengeschäft, gepaart mit dem Wissen um die Digitalisierungsbestrebungen und den Status Quo der Branche, machen ihn zum idealen Kandidaten für die Personalentwicklung und die Expansion der europäischen Unternehmensgruppe auf dem deutschen Markt.



„In den vergangenen Jahren hatte ich neben der allgemeinen Leitung des operativen Geschäfts eines Maklerunternehmens auch in meiner Rolle als Vertriebsleiter bei der FIO Systems AG die fachliche Führung von Projektteams und Sales-Mitarbeitern sowie die Personal- und Teamleitung verantwortet. Mit Safeti habe ich einen neuen Arbeitgeber gefunden, bei dem ich diese dort gesammelten Erfahrungen produktiv in die Ausbildung und Förderung von neuen Maklern einfließen lassen kann. Ich freue mich daher sehr an diesem ambitionierten Projekt und teilhaben zu dürfen und blicke gespannt auf die anstehende Zusammenarbeit“, sagt Andreas Habath.



„Der Immobilienmarkt steht wohlmöglich vor einer Trendwende. Die Zeit der unqualifizierten Makler, die ohne Ausbildung und Fachwissen nur mit Inseraten und Besichtigungen erfolgreich sind, ist aus meiner Sicht vorbei. Auch die Annahme einiger Marktteilnehmer, dass Digitalisierung ohne Berücksichtigung des Faktors Mensch möglich sei, hat sich als falsch erwiesen. Trotz der schwierigen Marktsituation bieten sich gerade jetzt große Chancen für Makler mit entsprechender Marktkenntnis und echte Beraterpersönlichkeiten. Deshalb hat mich das Safeti-Konzept sofort überzeugt. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist im aktuellen Marktumfeld das A und O. Diese für die Maklerinnen und Makler als Dozent, Coach und Trainer im Safeti-Netzwerk entwickeln und begleiten zu dürfen, ist eine reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, erklärt Christian Hecht.