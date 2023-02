Sächsischer Investor kauft Geschäftshaus in Chemnitz

Ein gewerblicher Investor aus Sachsen hat ein Geschäftshaus in Chemnitz-Siegmar erworben. Das gepflegte Objekt in der Curiestraße mit bester Anbindung an die A72 wurde von einer Immobiliengesellschaft, ebenfalls aus Sachsen, verkauft. Engel & Völkers Immobilien Sachsen, Büro Chemnitz, war beratend und vermittelnd tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Gesamtnutzfläche des Geschäftshauses beträgt 1.573 m², die sich auf sieben Gewerbeeinheiten verteilen. Zur Immobilie gehören 48 Pkw-Stellplätze, zwei davon verfügen über Elektroladesäulen. Die Energieversorgung erfolgt durch ein Blockheizkraftwerk. Außerdem ist das Objekt mit einer Solaranlage ausgestattet und ans Glasfasernetz angeschlossen.