Sadaf baut neben dem Aachener Tivoli

Tivoli Innovation Center

© Ehrhardt + Partner Gruppe

Neben der Heimstätte der Fußballer von Alemannia Aachen entsteht bis zum nächsten Jahr das Tivoli Innovation Center (TIC). Bauherr des Bürogebäudes mit rund 5.000 m² vermietbarer Fläche ist die Schweizer Sadaf Immobilien AG, hinter der Marco Ehrhardt (Ehrhardt + Partner) sowie der Steuerberater Markus Bohnen aus Boppard-Buchholz stehen.

Rund die Hälfte des Gebäudes wird die Ehrhardt + Partner Gruppe (EPG) als Mieter belegen, die nach der Fertigstellung des Gebäudes ihre Bereiche Voice Solutions und Logistic Solutions vom derzeitigen Standort in Würselen in das TIC übersiedeln wird. Das aktuell genutzte Firmengebäude für die Niederlassung in Würselen (Monnetstraße 24) am Aachener Kreuz wird für die beiden Unternehmensbereiche der EPG im Zuge des stetigen Wachstums zu klein und erfüllt nicht mehr alle Anforderungen. Die restliche Mietfläche von rund 2.500 m² soll vorzugsweise an Hightech- oder IT-Unternehmen vergeben werden. Ob komplett, oder in unterteilten Einheiten, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest.



Die Entwicklung, Vermarktung und Betreuung der Immobilie übernimmt wie auch beim Büroprojekt von Sadaf in Konstanz, das Bopparder Unternehmen BBF Real Estate, Hier hat das Schweizer Unternehmen in den letzten Monaten den Bürokomplex „Center of Motion“ realisiert. Im Sommer letzten Jahres wurde der Spatenstich für die Bauabschnitte Nr. 5 und 6 mit 7.000 m² gesetzt [wir berichteten], die bis zum Ende diesen Jahres fertiggestellt werden sollen.



Das Tivoli Innovation Center in Aachen bietet im Endausbau auf seinen rund 5.000 m² rund 310 Personen einen Arbeitsplatz. Etwa zwei Drittel davon wird die EPG stellen. Das Richtfest ist für 3. September 2020 geplant.