SachsenFonds meldet Vollvermietung im Eschborner Gebäude von Publity

Ludwig-Erhard-Straße 28

Die Freude bei der Publity AG dürfte groß sein: Für die Büroimmobilie Ludwig-Erhard-Straße 28 in Eschborn, für die das Investmentunternehmen im Dezember einen Kaufvertrag unterzeichnet hat und in Kürze der Nutzen-Lasten-Wechsel ansteht, ist vollvermietet. Sachsenfonds Asset Management hat die letzten freien 830 m² Büroflächen des Gebäudes, das nahezu vollständig an Continental vermietet ist, erfolgreich gefüllt. Nachdem sich der Automobilzulieferer erst Anfang 2016 dazu entschieden hatte, seine Mietfläche auf 9.150 m² zu erhöhen [Publity kauft weiteres Bürogebäude in Eschborn], zieht nun auch die zur Continental-Unternehmensgruppe gehörende Benchmark Drives GmbH & Co. KG auf 1.300 m² an den Standort.

Die Continental-Tochter wird aber neben den Flächen im Continental-Bürohaus auch langfristig 470 m² Büroflächen im Nachbargebäude Ludwig-Erhard-Straße 30-34 beziehen. Die Vermietungsquote steigt damit auf 75 Prozent. Dieses Objekt gehört derzeit noch dem geschlossenen Immobilienfonds, der die Hausnummer 28 Ende letzten Jahres an Publity verkauft hat. „Wir freuen uns, dass wir der Benchmark Drives die passenden Flächen anbieten und daher langfristig als neuen Mieter gewinnen konnten. Damit wird in diesen Räumlichkeiten die Zukunft der Elektromobilität mitgestaltet“, fasst Andreas Büttner, Geschäftsführer der SachsenFonds Gruppe, den Vermietungserfolg zusammen.