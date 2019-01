Sachsen: Bonava verkauft weitere 180 Wohnungen an Industria Wohnen

Bonava und Industria Wohnen sind sich mal wieder handelseinig geworden. Die beiden Geschäftspartner haben im Dezember zwei weitere Kaufverträge über Wohnimmobilienprojekte in Dresden und Leipzig unterzeichnet. Der Kaufpreis liegt bei über 46 Mio. Euro. Die Investition in Dresden umfasst insgesamt 116 Wohnungen in fünf Gebäuden im südlichen Dresdner Stadtteil Leubnitz-Neuostra mit einem Investitionsvolumen von rund 28,5 Millionen Euro. Fertigstellung und Übergabe des Projektes sind für das zweite Quartal 2021 geplant. Das Projekt in Leipzig beinhaltet insgesamt 65 Wohnungen in zwei Gebäuden im nördlichen Leipziger Stadtgebiet. Die Investitionssumme beträgt hier rund 17,6 Millionen Euro. Fertigstellung und Übergabe des Projektes sind für das vierte Quartal 2020 geplant.

.

In Dresden entstehen fünf Wohngebäude

Für Bonava und Industria Wohnen ist die Investition in Dresden bereits das zwölfte gemeinsame Wohnprojekt. Der Investor bringt die neuen Wohneinheiten in den Immobilien-Spezialfonds „Industria Wohnen Deutschland V“ ein. Im Mietwohnungsmarkt der sächsischen Landeshauptstadt, die als Kulturstadt sowie Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ein gefragter Wohnstandort ist, engagieren sich beide Player erstmals.



„Dresden bietet alle Vorzüge einer Großstadt, fühlt sich jedoch nicht wie andere verdichtete Metropolregionen an”, findet Frank Schwennicke, der die Bonava-Region seit 2011 verantwortet. Mehr als 300 Haushalte wohnen bereits in Bonava-Eigenheimen. Unser erstes Mietwohnungsprojekt in der Stadt verwirklichen wir im südlichen Dresdner Stadtteil Leubnitz-Neuostra, der geprägt von Altbestand, die Wohnungsnachfrage kaum abdeckt.”



Im ersten Quartal 2019 sollen in der Dohnaer Straße 152 in Dresden die Bauarbeiten für das neue Wohnquartier beginnen. Die fünf Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss errichtet Bonava nach KfW55-Standard. In jedem Aufgang der fünf Wohngebäude verbindet ein Aufzug die Etagen. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten ca. 36 bis 93 m² Wohnfläche. Den größten Anteil stellen 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen, doch auch Singles und größere Haushalte werden bedacht. Für 46 Haushalte wird es barrierefreie Wohnungen geben. Die Wärmeversorgung erfolgt über ein quartiereigenes Blockheizkraftwerk. Die Tiefgarage verbindet als Mittelgarage drei Gebäude, die rechts und links von den zwei weiteren Wohngebäuden flankiert werden. Insgesamt entstehen 99 Pkw-Stellplätze, darunter drei Carsharing-Stellplätze sowie Vorrüstungen zum Laden von Elektrofahrzeugen. Den künftigen Mietern stehen Fahrradräume und Mieterkeller zur Verfügung.



In Leipzig entstehen zwei Mehrfamilienhäuser

Bonava verkauft mit der Investition in Leipzig zum 13. Mal ein Wohnprojekt an Industria Wohnen. Für den Wohnprojektentwickler ist es der dritte Investoren-Deal in Leipzig. Industria Wohnen bringt die neuen Wohneinheiten in den Immobilien-Spezialfonds „Industria Wohnen Deutschland IV“ ein.



„Der dritte Verkauf in Leipzig, zeigt, dass der von uns geschaffene Wohnraum nicht nur dringend notwendig, sondern auch eine gute Kapitalanlage für Investoren ist“, sagt Nils Olov Boback, Vorsitzender Geschäftsführer von Bonava in Deutschland. „Wir bauen nicht einfach nur Wohnungen, sondern schaffen vielen Menschen ein schönes Zuhause. Dabei bedenken wir auch das Wohnumfeld, damit die Bewohner sich wohlfühlen und die Investition sodann für Stadt und Investor nachhaltig ist.”



Die Bauarbeiten für die neuen Wohnungen in der Bremer Straße in Leipzig-Gohlis sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Die beiden vier- bis fünf-geschossigen Mehrfamilienhäuser sind über eine gemeinsame Tiefgarage mit 55 Stellplätzen verbunden. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden den künftigen Mietern eine Wohnfläche von ca. 35 bis 99 m² bieten. Im Schnitt haben die neuen Mietwohnungen eine Größe von 73 m². Im Außenbereich entstehen weitere zehn Stellplätze, ein großer Fahrrad-Carport sowie viel Grünfläche und Spielbereich.



„Die neuen Wohnungen entstehen eingebettet in ein sich entwickelndes Wohngebiet im Stadtteil Gohlis. Die Nähe zu Stadtzentrum, Hauptbahnhof und Universität sowie zum Flughafen, ohne von Fluglärm betroffen zu sein, und zugleich ÖPNV, Kita und Schulen sowie Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – diese Lage macht das Wohngebiet zu einem idealen Zuhause für alle Generationen“, sagt Bonava-Projektleiter Andreas Thimm. „Wir sehen hier insbesondere junge Paare und Familien.“