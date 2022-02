Sachsen-Anhalt mietet 5.000 mÂ² BÃ¼roflÃ¤chen in Halle

Polis schließt zwei Mietverträge mit dem Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, über insgesamt 5.000 m² Büroflächen in dem ehemaligen Technischen Rathaus in Halle (Saale) ab. Nach dem mieterspezifischen Flächenausbau werden das Landesamt für Verbraucherschutz und das Landesverwaltungsamt jeweils zwei Etagen beziehen. Die Übergabe der Räumlichkeiten ist im Sommer 2022 geplant.

„Wir freuen uns nach dem Vermietungserfolg im vergangenen Jahr, nun auch das Land Sachsen-Anhalt selbst für die übrigen Flächen am Hansering als Mieter gewonnen zu haben. Die jüngsten Vertragsabschlüsse stehen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Vertragspartner. Gleichzeitig sehen wir dadurch auch unsere Ankaufsstrategie sowie die Standortauswahl in der wachstumsstarken Metropolregion Halle und Leipzig bestätigt.“, so Mathias Gross, Immobilienvorstand (COO) der Polis Immobilien AG.



Im Frühjahr 2021 hatte das Land Sachsen-Anhalt am Hansering 15-16 bereits 2.822 m² Bürofläche für die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder angemietet [wir berichteten]. Die kürzlich abgeschlossenen Mietverträge haben eine Laufzeit von jeweils zehn Jahren, wodurch eine langfristige Vollvermietung der zentral gelegenen Immobilie erzielt wurde. Im aktuellen Vermietungsprozess war ImmoHal vermittelnd tätig.



Der ehemals von der Stadt Halle (Saale) genutzte sechsgeschossige Bau wurde 1968 errichtet und 1995 um einen Anbau erweitert. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 9.300 m², die vermietbare Bürofläche 7.960 m² und 466 m² Lagerfläche. Im Erdgeschoss befinden sich Einzelhandels- und Fachhandelsgeschäfte. Die objekteigene Tiefgarage bietet 40 Stellplätze. Das Büro- und Geschäftshaus ist verkehrsgünstig im Zentrum der Stadt Halle (Saale) gelegen, wenige Schritte vom Marktplatz entfernt. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés sowie Dienstleistungsangebote sind fußläufig zu erreichen. Die überregionale Verkehrsanbindung ist durch den nahegelegenen Hauptbahnhof, die Bundesautobahnen A14 und A9 sowie den Flughafen Leipzig/Halle gewährleistet.