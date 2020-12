Sabine König wird Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen

Sabine König

Sabine König (47) wird zum 1. April 2021 neues Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen. In der Geschäftsleitung wird König für die Themen LBS-Marktservice und LBS-Kreditservice verantwortlich sein. Sie folgt damit Werner Hoffmann nach, der zum 30. Dezember 2020 nach 12 Jahren in der LBS-Geschäftsleitung in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau in der Stadtsparkasse Mönchengladbach und dem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete König von 2003 bis 2017 bei der LBS Schleswig-Holstein-Hamburg, wo sie zuletzt als Bereichsleiterin Unternehmens- und Organisationsentwicklung sowie als Projektleiterin Digitalisierung der LBS-Gruppe tätig war. 2017 wechselte sie in die Unternehmensberatung, zur skandinavisch-deutschen Arkwright Consulting AG. Sie konnte dort ihr Erfahrungsspektrum in der Finanzdienstleistungsindustrie durch Projekte bei Versicherungen und Payment-Dienstleistern erweitern. Zuletzt war König bei der Zeb Rolfes Schierenbeck Associates GmbH als Senior Manager und Branchenexpertin für Bausparkassen tätig. Neben Projekten im IT-Umfeld hat sie an Zukunftsthemen der Branche gearbeitet, wie z. B. Nachhaltigkeit oder Data Analytics.