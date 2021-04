Sabine Georgi wird neue Geschäftsführerin des ULI

© Stefan Wieland

Das Urban Land Institute (ULI) hat Sabine Georgi zur Geschäftsführerin des ULI Deutschland/Österreich/Schweiz ernannt. Sie folgt damit auf Stephanie Baden, die die Organisation verlässt, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Georgi, die im Mai ihre neue Position antreten wird, kommt von der RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), wo sie als Country Managerin Deutschland tätig war.

Georgi wird die erfolgreiche Arbeit von ULI in der DACH-Region fortsetzen und plant das öffentliche Profil von ULI in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Märkten weiter zu schärfen. Den inhaltlichen Fokus wird sie dabei insbesondere auf die Rolle des Instituts als Vordenker bei der Förderung resilienter Städte sowie in Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) legen.



In ihrer Rolle als Geschäftsführerin wird Sabine Georgi eng mit dem deutschen ULI Executive Committee und dem Vorsitzenden von ULI Deutschland, Gero Bergmann, zusammenarbeiten, der zuvor Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp AG war und im April in den Vorstand der BayernLB gewechselt ist. „Es ist ein spannender Zeitpunkt für Sabine Georgi, Geschäftsführerin von ULI zu werden“, so Bergmann. „Beschleunigt durch Covid-19 stehen unsere Städte vor großen Herausforderungen und Chancen: Klimawandel, soziale Ungleichheit und Transformationen in der Art, wie wir arbeiten, konsumieren und leben. Da es kein Patentrezept gibt, ist der Austausch von Wissen und Best Practices absolut entscheidend. Ihre umfangreiche Erfahrung in der Immobilienbranche und ihre Beziehungen zu wichtigen Akteuren des Marktes werden uns helfen, innovative Lösungen gemeinsam mit der Expertise unserer Mitglieder zu entwickeln und mit den relevanten Stakeholdern zu teilen. Wir freuen uns daher sehr, dass Frau Georgibei uns an Bord ist“.



“Ich bin ein großer Anhänger des Konzepts, global zu denken und lokal zu handeln„, so Georgi. “Aufgrund des weltweiten ULI-Mitgliedsnetzwerks, können wir die Gestaltung der Städte und Quartiere maßgeblich beeinflussen und die notwendige Transformation vorantreiben. Der Ideenaustausch und das voneinander Lernen ist dabei ein entscheidender Moment, der den Unterschied ausmacht.“



„Um praktikable Lösungen anzubieten, ist es maßgeblich, dass wir auf die regionalen Unterschiede unserer Branche eingehen, um sicherzustellen, dass die Ideen und weltweiten Forschungsergebnisse des ULI an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Indem wir so vorgehen, können wir gemeinsam die Herausforderungen in unserer Branche angehen und ULI Deutschland/Österreich/Schweiz als einer der führenden Immobilien-Mitgliedsorganisation im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen“, führt Georgi weiter aus.



„Da Sabine Georgi auf die Erfahrungen einer Verbandsorganisation zurückgreifen kann, weiß sie, wie wichtig es ist, unsere Mitglieder in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen“, sagt Lisette van Doorn, CEO von ULI Europe. „Sie wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, für die bebaute Umwelt einen positiven Beitrag zu leisten und so einen Mehrwert zu schaffen. In einer Welt nach der Pandemie ist dies wichtiger denn je. Sabines Kompetenz und Knowhow im Bereich Immobilienwirtschaft und Bedarfe der Mitglieder werden dazu beitragen, weiter zu wachsen und sowohl die Zahl der Einzel- als auch der Firmenmitglieder zu erhöhen, sowie das bereits umfangreiche Programm zu erweitern.“



Georgi hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war in leitenden Positionen bei namhaften Mitgliedsorganisationen tätig. Als Country Managerin der RICS Deutschland lag ihr Fokus auf der Geschäftsentwicklung, der Etablierung weltweit gültiger Standards und der politischen Beratung, um die Anliegen und Ziele der internationalen Organisation in Deutschland voranzutreiben. Zuvor war Georgi beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) als Leiterin der Abteilung Immobilien und Kapitalmärkte tätig. Dort war sie für die Bereiche Immobilienbewertung, Finanzierung, Markttransparenz sowie Büroimmobilien zuständig.