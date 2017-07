Sabine Barthauer übernimmt Vorsitz der ZIA-Region Nord

Sabine Barthauer

Sabine Barthauer, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Hypothekenbank AG, hat von Dr. Christoph Schumacher, Leiter Global Real Estate bei der Credit Suisse, den Vorsitz der Region Nord beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss übernommen.

„Die Koalitionspartner in Schleswig-Holstein beabsichtigen, die Mietpreisbremse und Kappungsgrenzenverordnung durch geeignetere Instrumente zu ersetzen; in Hamburg hat der Senat der Änderung der Hamburgischen Bauordnung zugestimmt„, so Barthauer. „Diese Beispiele deuten auf eine positive Entwicklung hin, um die angespannten Märkte in den Griff zu bekommen. Doch wir müssen uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass der Neubau angekurbelt wird, um bezahlbares Wohnen und Bauen zu realisieren. Wir brauchen schnellere Baugenehmigungsverfahren und Investitionsanreize statt unwirtschaftliche Verbote und Auflagen, die die Herstellungskosten verteuern. Das muss die Losung sein – auch für die norddeutsche Region.“