Nach Erhebungen des IVD West sind die Saarbrücker Wohnungsmieten in 2021 weniger schnell gestiegen als in den Vorjahren. Im Neubau lagen die Steigerungsraten bei durchschnittlich fünf Prozent, die Mieten in Bestandswohnungen verteuerten sich um lediglich ein Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung einer eher geringen Leerstandsquote behält jedoch die Analyse

[…]