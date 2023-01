Saarbrücken: SBT plant Wohn- und Büroprojekte am Hauptbahnhof

SBT Immobilien plant am Saarbrückener Hauptbahnhof eine Neubau mit rund 200 Mietwohnungen und Apartments für Studierende sowie die Revitalisierung eines Bürogebäudes. Für das Projekt erwarb das Unternehmen off-market zwei in die Jahre gekommene, leerstehende Gebäude in der Ursulinenstraße von Patrizia, von denen eins in Kürze abgerissen wird.

Beide Bestandsmmobilien liegen in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, sind aktuell gewerblich genutzt und werden ab 2023 einer neuen Nutzung zugeführt. Die Bestandsimmobilie auf dem 3.200 m² großen Grundstück in der Ursulinenstraße 58 wird mit einem Neubau mit rund 200 Mietwohnungen und Apartments für Studierende bebaut. Die zweite Immobilie auf dem 2.000 m² großen Grundstück in der Ursulinenstraße 8-16 wird entkernt und mit nachhaltig energetischen Anforderungen für zeitgerechte Büronutzung umgewandelt. Das Büroprojekt wird später rd. 6.000 m² Geschossfläche umfassen und dauerhaft im Bestand der SBT Immobilien Gruppe verbleiben. Das rd. 200 Einheiten umfassende Wohnprojekt wird Bestandteil des Entwicklungsportfolios SBT Wohnen II, welches, wie sein Vorgänger „Tribus“, an institutionelle Endinvestoren verkauft werden wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird zur Fertigstellung bei rund 75 Mio. Euro liegen. Die Bauarbeiten für beide Projekte sollen noch in 2023 beginnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2025 geplant.