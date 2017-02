Saaleck-Kaserne: Bundeswehr modernisiert Standort für 150 Millionen

Nach einem Bericht der Main-Post investiert die Bundeswehr am Standort Hammelburg bis zum Jahr 2025 150 Mio. Euro in diverse Baumaßnahmen. Ein nach städtebaulichen Kriterien angelegtes Gelände, eine hohe Bauqualität sowie eine gute Ausstattung der Räume sollen helfen, den Bundeswehrstandort attraktiver zu machen. In der ersten Entwicklungsphase werden 26,5 Mio. Euro investiert, mit denen vorrangig fünf Gebäude mit 410 Zimmern für Teilnehmer von Lehrgängen errichtet werden. Geplant sind wohnlich eingerichtete Einzelzimmer, die über eine eigene Nasszelle, moderne Möbel, Fernseher und Internetzugänge verfügen. Zuständig für das Bauvorhaben der Bundeswehr ist die neue Dienststelle in Ebern im Landkreis Hassberge.

.