Saab Deutschland zieht bei Peper & Söhne ein

Die Peper & Söhne Unternehmensgruppe hat erfolgreich 1.680 m² Bürofläche in der derzeit im Bau befindlichen Arbeitswelt am Spurwerk in Bremen an die Saab Deutschland GmbH vermietet. Der schwedische Rüstungskonzern wird dort einen neuen Standort seiner Product Unit Naval Systems eröffnen und insgesamt drei Stockwerke der Arbeitswelt A beziehen. Der Einzug von Saab ist für das 3. Quartal 2023 geplant. Saab unterhält bereits in Wilhelmshaven einen Standort für seine Naval-Sparte, dieser bleibt bestehen.

.

„Mit Saab gewinnen wir einen prestigeträchtigen Mieter, der den Standort am Spurwerk weiter aufwerten und sich gut in die bestehende Mieterlandschaft einfügen wird. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass die Ansiedlung von Saab dem Technologiestandort Bremen gut zu Gesicht steht“, sagt Christoph Peper, Geschäftsführender Gesellschafter der Peper & Söhne Unternehmensgruppe.



„Ich freue mich sehr, dass wir in Bremen einen weiteren Standort für unseren Marinebereich eröffnen werden. Damit tragen wir der gewachsenen Bedeutung von Saab in Deutschland Rechnung. Deutschland ist für Saab außerhalb Schwedens der wichtigste Markt in Europa. Wir werden unserer Expertise kontinuierlich vertiefen, um die Deutsche Marine in der Zeitenwende mit neuester Technologie zu unterstützen“, sagt Anders Sjöberg, CEO der Saab Deutschland GmbH.



Bei der Vermietung der Fläche an Saab wurde die Peper & Söhne Unternehmensgruppe von den Immobilienberatungshäusern Jones Lang LaSalle, die von Mieterseite exklusiv für Flächengesuche mandatiert sind, sowie Robert C. Spies unterstützt.



Durch die Unterschrift von Saab ist das Mietangebot an Büro- und Gewerbeflächen in der derzeit im Bau befindlichen Arbeitswelt sowie den beiden Gewerbeeinheiten am SPURWERK nahezu ausgeschöpft. Auf Grund der guten Nachfragesituation wird Peper & Söhne den Bau der weiteren drei geplanten Arbeitswelten mit jeweils ca. 3.400 m² Mietfläche forcieren.